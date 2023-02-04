Франція вивчає можливість використання заморожених активів РФ для допомоги Україні

"Ми вивчаємо цю можливість. Очевидно, що це питання буде вивчатися відповідно до міжнародного права, європейського права та французького законодавства", - йдеться у заяві.

За словами речника міністерства, наразі в ЄС є значні суми заморожених російських активів. Лежандр зазначила, що у кількох країнах проводиться дослідження з метою з'ясувати, як можна використати ці заморожені активи для відновлення України.

"Сьогодні ми не в змозі прийняти рішення з цього питання, але, яким би воно не було, відповідальність лежить на тих, хто вибрав підтримку військової економіки та продовжує це робити, попри чіткі сигнали засудження з боку міжнародної спільноти та санкції", - заявила представник МЗС.

За її словами, треба зробити все, щоб повернути Росію до поведінки відповідальної держави, оскільки РФ є постійним членом Ради Безпеки ООН і виступає гарантом дотримання Статуту ООН.