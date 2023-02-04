Франция изучает возможность использования замороженных активов РФ для помощи Украине

Франция изучает возможность использования замороженных активов РФ для предоставления Украине помощи в восстановлении и будет руководствоваться нормами международного и европейского права в этом вопросе.
Об этом сообщает РБК-Украина со ссылкой на заявление пресс-секретаря МИД Франции Анн-Клер Лежандр.
"Мы изучаем эту возможность. Очевидно, что этот вопрос будет изучаться в соответствии с международным правом, европейским правом и французским законодательством", - говорится в заявлении.
По словам спикера министерства, сейчас в ЕС есть значительные суммы замороженных российских активов. Лежандр отметила, что в ряде стран проводится исследование с целью выяснить, как можно использовать эти замороженные активы для восстановления Украины.
"Сегодня мы не в состоянии принять решение по этому вопросу, но, каким бы он ни был, ответственность лежит на тех, кто выбрал поддержку военной экономики и продолжает это делать, несмотря на четкие сигналы осуждения со стороны международного сообщества и санкции", - заявила представитель МИД.
По ее словам, нужно сделать все, чтобы вернуть Россию к поведению ответственного государства, поскольку РФ является постоянным членом Совета Безопасности ООН и выступает гарантом соблюдения Устава ООН.
Напомним, что генпрокурор США Меррик Гарленд впервые разрешил передать Украине конфискованные средства олигарха РФ.
Британия внимательно изучит "канадскую модель" конфискации активов россиян, находящихся под санкциями Запада и последующую передачу средств Украине.
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