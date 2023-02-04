Франция изучает возможность использования замороженных активов РФ для помощи Украине

"Мы изучаем эту возможность. Очевидно, что этот вопрос будет изучаться в соответствии с международным правом, европейским правом и французским законодательством", - говорится в заявлении.

По словам спикера министерства, сейчас в ЕС есть значительные суммы замороженных российских активов. Лежандр отметила, что в ряде стран проводится исследование с целью выяснить, как можно использовать эти замороженные активы для восстановления Украины.

"Сегодня мы не в состоянии принять решение по этому вопросу, но, каким бы он ни был, ответственность лежит на тех, кто выбрал поддержку военной экономики и продолжает это делать, несмотря на четкие сигналы осуждения со стороны международного сообщества и санкции", - заявила представитель МИД.

По ее словам, нужно сделать все, чтобы вернуть Россию к поведению ответственного государства, поскольку РФ является постоянным членом Совета Безопасности ООН и выступает гарантом соблюдения Устава ООН.