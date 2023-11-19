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Франція випробувала міжконтинентальну балістичну ракету

Фото: міністр оборони Франції Себастьєн Лекорню (GettyImages)
Автор: Максим Шушко

Міністр оборони Франції Себастьєн Лекорню повідомив про успішні випробування нової міжконтинентальної балістичної ракети М51.3.

Про це повідомляє РБК-Україна з посиланням на главу Міноборони Франції у twitter.

У відомстві зазначили, що в суботу ввечері, 18 листопада було успішно проведено випробувальний пуск ракети M51.3 без ядерного заряду.

"Перший успішний випробувальний запуск стратегічної балістичної ракети М51.3", - заявив Лекорню. 

З його слів, ця розробка увічнює довіру до французського ядерного стримування та демонструє досконалість сектору пускових установок країни.

Допомога Україні від Франції

Глава МЗС Катрін Колонна заявила влітку, що Франція посилить допомогу Україні, готуються нові поставки

А 28 вересня під час свого візиту до Києва Лекорню зустрівся з президентом України Володимиром Зеленським. Сторони обговорили посилення ППО України та можливість спільного виробництва окремих озброєнь.

На початку листопада Париж заявив про виділення додаткових 200 млн євро у фонд підтримки України, що дозволить українській армії продовжувати закупівлі французької техніки.

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ФранціяРакетні випробування