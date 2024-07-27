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Франція не виключає іноземної причетності до диверсії на залізниці

Франція, Субота 27 липня 2024 17:38
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Франція не виключає іноземної причетності до диверсії на залізниці Фото: Франція не виключає іноземної причетності до диверсії на залізниці (Getty Images)
Автор: Каріна Левицька

В уряді Франції не виключили іноземної причетності до диверсії на залізниці.

Про це заявив міністр внутрішніх справ Франції Жеральд Дарманен, повідомляє РБК-Україна з посиланням на Reuters.

Дарманен заявив, що не може виключити іноземну причетність до атаки, яка призвела до хаосу на швидкісній залізничній мережі країни, що спричинило проблеми у пересуванні в день відкриття Олімпійських ігор.

"Хто несе відповідальність? Чи це відбувалося зсередини, чи це був наказ з-за кордону, про це ще рано говорити... Ми виявили певну кількість елементів, які дають нам підстави вважати, що ми досить швидко дізнаємося, хто несе відповідальність", – додав він.

Водночас два анонімних джерела в органах безпеки заявили, що початкові підозри падають на лівих бойовиків або екологічних активістів, але доказів поки що немає.

Нагадаємо, що в день відкриття Олімпіади у Франції стався масштабний збій на залізниці.

Через диверсії у Франції навіть скасували потяги з Нідерландів.

Детальніше про Олімпіаду та церемонію відкриття, можна дізнатись, у матеріалі РБК-Україна.

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