Франция не исключает иностранной причастности к диверсии на железной дороге

Об этом заявил министр внутренних дел Франции Жеральд Дарманен, сообщает РБК-Украина со ссылкой на Reuters .

Дарманен заявил, что не может исключить иностранную причастность к атаке, которая привела к хаосу на скоростной железнодорожной сети страны, что повлекло за собой проблемы в передвижении в день открытия Олимпийских игр.

"Кто несет ответственность? Происходило ли это изнутри, или это был приказ из-за границы, об этом еще рано говорить... Мы обнаружили определенное количество элементов, которые дают нам основания полагать, что мы достаточно быстро узнаем, кто несет ответственность", - добавил он.

В то же время два анонимных источника в органах безопасности заявили, что первоначальные подозрения падают на левых боевиков или экологических активистов, но доказательств пока нет.