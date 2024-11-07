Франція викликала представника КНДР через відправлення військ до Росії, - МЗС

Лемуан заявив, що Міністерство закордонних справ Франції ще 28 жовтня викликало дипломатичного представника Північної Кореї, аби висловити йому протест через підтримку повномасштабної російської агресії проти України.

Він також заявив, що Париж готовий "рішуче реагувати в координації з нашими партнерами" на дані дії з боку КНДР.

"Ми чітко дали зрозуміти, що така підтримка не залишиться без відповіді", - додав речник.