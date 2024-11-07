Франция вызвала представителя КНДР из-за отправки войск в Россию, - МИД

Лемуан заявил, что Министерство иностранных дел Франции еще 28 октября вызвало дипломатического представителя Северной Кореи, чтобы выразить ему протест из-за поддержки полномасштабной российской агрессии против Украины.

Он также заявил, что Париж готов "решительно реагировать в координации с нашими партнерами" на данные действия КНДР.

"Мы четко дали понять, что такая поддержка не останется без ответа", - добавил спикер.