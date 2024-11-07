Франция вызвала представителя КНДР из-за отправки войск в Россию, - МИД

Франция еще в прошлом месяце вызвала представителя КНДР. Причиной тому стала отправка северокорейских военных в Россию.
Об этом заявил спикер французского МИД Кристоф Лемуан, сообщает РБК-Украина со ссылкой на брифинг.
Лемуан заявил, что Министерство иностранных дел Франции еще 28 октября вызвало дипломатического представителя Северной Кореи, чтобы выразить ему протест из-за поддержки полномасштабной российской агрессии против Украины.
Он также заявил, что Париж готов "решительно реагировать в координации с нашими партнерами" на данные действия КНДР.
"Мы четко дали понять, что такая поддержка не останется без ответа", - добавил спикер.
Напомним, что недавно стало известно о том, что Северная Корея направила своих военных для поддержки России в войне против Украины. Российский диктатор Владимир Путин на такие действия заявил, что это часть "стратегического партнерства" между РФ и КНДР.
А глава Главного управления разведки Минобороны Украины Кирилл Буданов отметил, что северокорейские военные могут принять участие в боевых действиях против Украины уже в ноябре этого года.
В то же время государственный секретарь США Энтони Блинкен сообщил, что США зафиксировали присутствие около 8 тысяч северокорейских военных в Курской области России.
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