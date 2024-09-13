Франція викликає "на килим" дипломата Ірану через передачу ракет Росії
Франція відреагувала на передачу іранських балістичних ракет Росії. Париж викликає "на килим" посла Ірану.
Про це повідомляє РБК-Україна з посиланням на The Guardian.
Зазначається, що Франція викликає тимчасового повіреного у справах Ірану в Парижі. Причиною цього стало рішення Тегерану постачати додаткові ракети Росії.
Варто додати, нещодавно США ввели нові санкції проти Ірану за передачу балістичних ракет Росії, які та може використати для ударів по Україні.
В Ірані заперечують постачання ракет Москві. При цьому глава МЗС Ірану заявив, що нібито санкції не вихід з ситуації, а частина проблеми.
Передача іранських ракет Росії
У вересні західні ЗМІ повідомили, що Іран передав Росії партію балістичних ракет. Тегеран офіційно заперечує цю інформацію, а Москва взагалі не коментує.
Проте член іранського парламенту проговорився про постачання ракет Росії. Депутат заявив, що ракет передаються Москві по бартеру в обмін на сою та пшеницю, і це лише частина угоди.
Україна закликає Іран припинити надавати військову допомогу російські армії.
Детальніше про те, чому Іран вирішив передати балістичні ракети Росії і які можуть бути наслідки - у матеріалі РБК-Україна.
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