Франція відмовилася брати участь в ініціативі PURL щодо постачання зброї Україні

У Києві міністр-делегат Франції Еліс Руфо роз'яснила позицію Парижа щодо міжнародної підтримки України, наголосивши, що Франція не входить до програми закупівель зброї PURL, але активно співпрацює з партнерами з ЄС в інших сферах військової допомоги та готується до розвитку власних європейських оборонних систем.

Франція не бере участі в PURL

На брифінгу в Києві Руфо уточнила: "Ні, в PURL, ми не беремо участі. І ми допомагаємо в інших сферах".

Вона зазначила, що країна вітає ініціативу інших європейських партнерів і підтримує зусилля зі зміцнення колективної безпеки ЄС.

Розвиток європейських систем оборони

Французький міністр наголосила на важливості незалежності Європи в оборонній сфері: "Ми хочемо, щоб усі пам'ятали, що в якийсь момент нам доведеться ухвалювати рішення самостійно і по суті розробляти європейські системи. Ми готуємося до наступних кроків".

За її словами, Париж готує довгострокові стратегії для створення власних бойових і захисних систем, що дасть змогу ЄС менше залежати від зовнішніх ініціатив.