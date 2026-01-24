Франция отказалась участвовать в инициативе PURL по поставкам оружия Украине

Франция не участвует в американской инициативе PURL по поставкам оружия Украине, однако готова поддерживать страну другими способами и настаивает на развитии собственных европейских систем обороны.
Об этом сообщает РБК-Украина со ссылкой на публикацию Интерфакса.
В Киеве министр-делегат Франции Элис Руфо разъяснила позицию Парижа относительно международной поддержки Украины, подчеркнув, что Франция не входит в программу закупок оружия PURL, но активно сотрудничает с партнерами по ЕС в других сферах военной помощи и готовится к развитию собственных европейских оборонных систем.
На брифинге в Киеве Руфо уточнила: "Нет, в PURL, мы не участвуем. И мы помогаем в других сферах".
Она отметила, что страна приветствует инициативу других европейских партнеров и поддерживает усилия по укреплению коллективной безопасности ЕС.
Французский министр подчеркнула важность независимости Европы в оборонной сфере: "Мы хотим, чтобы все помнили, что в какой-то момент нам придется принимать решения самостоятельно и по сути разрабатывать европейские системы. Мы готовимся к следующим шагам".
По ее словам, Париж готовит долгосрочные стратегии для создания собственных боевых и защитных систем, что позволит ЕС меньше зависеть от внешних инициатив.
Напоминаем, что президент Украины Владимир Зеленский обсудил с генеральным секретарем НАТО Марком Рютте укрепление системы ПВО страны и дальнейшие дипломатические шаги, а также сообщил о последних ударах российских войск по энергетической инфраструктуре Харькова, которые оставили сотни тысяч жителей без света и тепла. При этом Киев рассчитывает на увеличение поддержки в рамках программы PURL по поставкам оружия от партнеров.
Отметим, что Албания официально подтвердила готовность участвовать в международных программах поддержки Украины и выполнять взятые на себя обязательства, а министр иностранных дел страны Элиза Спиропали заявила на совместной пресс-конференции с Андреем Сибигой, что Тирана присоединится к программе PURL и намерена активно работать в её рамках уже в 2026 году.