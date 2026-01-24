RU

Новости
+
-

Новости Украины
Война в Украине
Экономика
Мир
Происшествия

Аналитика
+
-

Аналитика
Статьи
Интервью
Мнения

Политика

Бизнес
+
-

Бизнес
Экономика
Финансы
Авто
Tech
Энергетика

Жизнь
+
-

Жизнь
Деньги
Изменения
Образование
Общество

Развлечения
+
-

Развлечения
Шоу бизнес
Советы
Гороскопы
Праздники
Интересное
Спорт

Lifestyle
+
-

Lifestyle
Психология
Еда
Путешествия
Здоровая жизнь
Мода и красота
Обстрел Киева ЧС в энергетике Непогода в Украине Мирный план США Графики отключения света Война в Украине

Франция отказалась участвовать в инициативе PURL по поставкам оружия Украине

Фото: флаг Франции (president.gov.ua)
Автор: Никончук Анастасия

Франция не участвует в американской инициативе PURL по поставкам оружия Украине, однако готова поддерживать страну другими способами и настаивает на развитии собственных европейских систем обороны.

Об этом сообщает РБК-Украина со ссылкой на публикацию Интерфакса.

В Киеве министр-делегат Франции Элис Руфо разъяснила позицию Парижа относительно международной поддержки Украины, подчеркнув, что Франция не входит в программу закупок оружия PURL, но активно сотрудничает с партнерами по ЕС в других сферах военной помощи и готовится к развитию собственных европейских оборонных систем.

Франция не участвует в PURL

На брифинге в Киеве Руфо уточнила: "Нет, в PURL, мы не участвуем. И мы помогаем в других сферах".

Она отметила, что страна приветствует инициативу других европейских партнеров и поддерживает усилия по укреплению коллективной безопасности ЕС.

Развитие европейских систем обороны

Французский министр подчеркнула важность независимости Европы в оборонной сфере: "Мы хотим, чтобы все помнили, что в какой-то момент нам придется принимать решения самостоятельно и по сути разрабатывать европейские системы. Мы готовимся к следующим шагам".

По ее словам, Париж готовит долгосрочные стратегии для создания собственных боевых и защитных систем, что позволит ЕС меньше зависеть от внешних инициатив.

Напоминаем, что президент Украины Владимир Зеленский обсудил с генеральным секретарем НАТО Марком Рютте укрепление системы ПВО страны и дальнейшие дипломатические шаги, а также сообщил о последних ударах российских войск по энергетической инфраструктуре Харькова, которые оставили сотни тысяч жителей без света и тепла. При этом Киев рассчитывает на увеличение поддержки в рамках программы PURL по поставкам оружия от партнеров.

Отметим, что Албания официально подтвердила готовность участвовать в международных программах поддержки Украины и выполнять взятые на себя обязательства, а министр иностранных дел страны Элиза Спиропали заявила на совместной пресс-конференции с Андреем Сибигой, что Тирана присоединится к программе PURL и намерена активно работать в её рамках уже в 2026 году.

Читайте РБК-Украина в Google News
Война в УкраинеФранция