Франція виділила 10 млн євро на ремонт укриття на ЧАЕС, пошкодженого дроном РФ

Як повідомляється, про внесок представники Франції оголосили під час засідання Асамблеї донорів Рахунку міжнародного співробітництва для Чорнобиля.

Угоду про внесок у Лондоні підписали спеціальний уповноважений президента Франції з питань економічної допомоги та відбудови України П’єр Ельброн та віцепрезидент ЄБРР з питань політики та партнерств Марк Боуман.

"Ваш внесок є надзвичайно важливим для забезпечення ядерної безпеки не лише в Україні, а й у всьому світі. Це не лише підтримка технічних рішень, а й внесок у глобальну стабільність. Ми високо цінуємо нашу двосторонню співпрацю з Францією, партнером, який послідовно підтримує Україну в найважчі часи", - зазначила заступниця міністра фінансів України Ольга Зикова.

Вона наголосила на необхідності переходу від реактивної моделі реагування до системного, довготривалого підходу до безпеки ЧАЕС.

Чорнобильський фонд ЄБРР

Створений ЄБРР у 2020 році Рахунок міжнародного співробітництва для Чорнобиля підтримує взаємодію з донорами щодо комплексного вирішення питань Чорнобиля.

Його метою є, зокрема, підтримка України в подоланні складних викликів з демонтажу нестабільних конструкцій укриття над четвертим енергоблоком ЧАЕС, здійснення ремонтних робіт задля безпечної експлуатації нового захисного укриття та поводження з радіоактивними відходами та відпрацьованим ядерним паливом.

З початком широкомасштабного російського вторгнення сфера дії фонду розширилася, щоб охопити також заходи, спрямовані на відновлення ядерної безпеки та захисту ЧАЕС.

Зважаючи на масштаби пошкоджень нового укриття над четвертим енергоблоком, очікується, що вартість відновлення буде суттєвою і значно перевищать наразі доступні ресурси. Загальні витрати на повне відновлення Нового безпечного конфайнменту можуть перевищити 100 млн євро.

На сьогодні на рахунку Фонду знаходиться понад 19 млн євро. Загалом за час роботи Рахунку міжнародного співробітництва для Чорнобиля було залучено понад 26 млн євро.