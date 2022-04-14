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Франция поддерживает нефтяное эмбарго и вернет посла в Киев, - Кулеба

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Париж, Четверг 14 апреля 2022 22:10
Франция поддерживает нефтяное эмбарго и вернет посла в Киев, - Кулеба Фото: министр иностранных дел Франции Жан-Ив Ле Дриан (GettyImages)
Автор: Дмитрий Кузнецов

Министр иностранных дел Франции Жан-Ив Ле Дриан в телефонном разговоре со своим украинским коллегой Дмитрием Кулебой сообщил о возвращении французского посольства в Киев. Глава МИД не уточнил сроки, отметив, что это произойдет очень скоро.

Об этом сообщает РБК-Украина со ссылкой на BFM TV.

"Возвращение произойдет очень скоро и позволит еще больше усилить поддержку, оказываемую Францией Украине в противостоянии в войне с Россией", - цитирует издание заявление Ле Дриана.

Отмечается, что в ходе беседы главы МИД обсудили помощь Франции в документировании и сборе доказательств преступлений, совершенных российскими военными в Украине. Министры также затронули вопросы о гуманитарных операциях и поставках военной помощи.

Кулеба, комментируя в своем Twitter телефонный разговор с Ле Дрианом, добавил, что Франция поддерживает нефтяное эмбарго против России на уровне Евросоюза. Глава МИД также высоко оценил решение Парижа вернуть своего посла в Киев.

Напомним, французское посольство переехало из Киева во Львов в начале марта, спустя несколько дней после начала войны России против Украины.

Отметим, после отступления оккупантов от Киева в столицу Украины начали возвращаться иностранные посольства. Так, 13 апреля об этом объявила Молдова, а днем ранее - правительство Словакии.

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