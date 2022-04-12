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Словакия готовится возобновить работу посольства в Киеве

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Братислава, Вторник 12 апреля 2022 15:04
Словакия готовится возобновить работу посольства в Киеве Фото: глава МИД Словакии Иван КОрчок (facebook com ivan korcok)
Автор: Валерия Полищук

Министр иностранных дел Словакии Иван Корчок заявил, что в ближайшие дни в Киев будет отправлена группа, которая оценит возможность возвращения словацкого посольства.

Об этом сообщает РБК-Украина со ссылкой на сообщение министра в Twitter.

"Словакия готовится к возвращению своих дипломатов в Киев. В ближайшие дни я отправлю в мегаполис инспекционную группу наших дипломатов для оценки ситуации в столице на месте. Если ситуация позволит, мы немедленно запустим наше посольство" - написал он.

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