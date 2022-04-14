Франція підтримує нафтове ембарго та поверне посла в Київ, - Кулеба

Міністр закордонних справ Франції Жан-Ів Ле Дріан у телефонній розмові зі своїм українським колегою Дмитром Кулебою повідомив про повернення французького посольства до Києва. Глава МЗС не уточнив терміни, зазначивши, що це відбудеться дуже скоро.

Про це повідомляє РБК-Україна з посиланням на BFM TV .

"Повернення відбудеться дуже скоро і дозволить ще більше посилити підтримку, що надається Францією Україні в протистоянні у війні з Росією", - цитує видання заяву Ле Дріана.

Відзначається, що в ході бесіди глави МЗС обговорили допомогу Франції в документуванні і зборі доказів злочинів, скоєних російськими військовими в Україні. Міністри також торкнулися питання про гуманітарні операції і постачання військової допомоги.

Кулеба, коментуючи у своєму Twitter телефонну розмову з Ле Дріаном, додав, що Франція підтримує нафтове ембарго проти Росії на рівні Євросоюзу. Глава МЗС також високо оцінив рішення Парижа повернути свого посла до Києва.