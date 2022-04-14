Франція підтримує нафтове ембарго та поверне посла в Київ, - Кулеба
Міністр закордонних справ Франції Жан-Ів Ле Дріан у телефонній розмові зі своїм українським колегою Дмитром Кулебою повідомив про повернення французького посольства до Києва. Глава МЗС не уточнив терміни, зазначивши, що це відбудеться дуже скоро.
Про це повідомляє РБК-Україна з посиланням на BFM TV.
"Повернення відбудеться дуже скоро і дозволить ще більше посилити підтримку, що надається Францією Україні в протистоянні у війні з Росією", - цитує видання заяву Ле Дріана.
Відзначається, що в ході бесіди глави МЗС обговорили допомогу Франції в документуванні і зборі доказів злочинів, скоєних російськими військовими в Україні. Міністри також торкнулися питання про гуманітарні операції і постачання військової допомоги.
Кулеба, коментуючи у своєму Twitter телефонну розмову з Ле Дріаном, додав, що Франція підтримує нафтове ембарго проти Росії на рівні Євросоюзу. Глава МЗС також високо оцінив рішення Парижа повернути свого посла до Києва.
Нагадаємо, французьке посольство переїхало з Києва до Львова на початку березня, через кілька днів після початку війни Росії проти України.
Зазначимо, після відступу окупантів від Києва до столиці України почали повертатися іноземні посольства. Так, 13 квітня про це оголосила Молдова, а днем раніше - уряд Словаччини.
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