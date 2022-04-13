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Молдова решила вернуть посольство в Киев

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Киев, Среда 13 апреля 2022 17:49
Молдова решила вернуть посольство в Киев Фото: Посольство Молдовы снова будет работать в Киеве (facebook.com/MoldovainUkraine)
Автор: Антон Федорцив

Посольство Молдовы возобновит работу в столице Украины после нескольких недель пребывания во Львове.

Об этом сообщает РБК-Украина, ссылаясь на пост представительства в Facebook.

Молдовское посольство снова будет работать в Киеве. Тамошние дипломаты были вынуждены покинуть столицу 14 марта.

"С 15 апреля 2022 года посольство Республики Молдова в Украине возобновит свою деятельность в Киеве в полном объеме", – говорится в сообщении.

Основной персонал дипломатической миссии вернется в столицу из Львова. В то же время консульский отдел временно базировался в Черновцах. Консульство Молдовы в Одессе продолжает работать в обычном режиме.

К слову, мэр Киева Виталий Кличко призвал мирных жителей не спешить с возвращением в столицу.

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