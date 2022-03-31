Франция усомнилась в способности Украины собрать урожай в этом году, – CNN

В Елисейском дворце сомневаются в возможностях Украины собрать урожай зерновых или экспортировать его в этом году после военного вторжения РФ.

Об этом сообщает РБК-Украина со ссылкой на CNN .

Продолжение боевых действий и потеря рабочей силы в аграрном секторе "делают любой урожай и возможность посева следующего крайне сложными", – заявил анонимный источник во французском правительстве.

"Украина единственная занимает центральное место в балансе мирового продовольственного рынка", – добавил информатор. Кабинет министров в марте запретил экспорт ключевых сельскохозяйственных культур, в частности, пшеницы, кукурузы, зерна и т. д.

В ООН ожидают повышения цен на зерновые, что окажет негативное влияние на ряд стран. Франция начала работу над "солидарным" обеспечением в условиях грядущего кризиса продовольственного рынка. Тамошние чиновники обеспокоены тем, что уменьшение экспорта зерновых из Украины подорвет стабильность на Ближнем Востоке.