Франция усомнилась в способности Украины собрать урожай в этом году, – CNN
В Елисейском дворце сомневаются в возможностях Украины собрать урожай зерновых или экспортировать его в этом году после военного вторжения РФ.
Об этом сообщает РБК-Украина со ссылкой на CNN.
Продолжение боевых действий и потеря рабочей силы в аграрном секторе "делают любой урожай и возможность посева следующего крайне сложными", – заявил анонимный источник во французском правительстве.
"Украина единственная занимает центральное место в балансе мирового продовольственного рынка", – добавил информатор. Кабинет министров в марте запретил экспорт ключевых сельскохозяйственных культур, в частности, пшеницы, кукурузы, зерна и т. д.
В ООН ожидают повышения цен на зерновые, что окажет негативное влияние на ряд стран. Франция начала работу над "солидарным" обеспечением в условиях грядущего кризиса продовольственного рынка. Тамошние чиновники обеспокоены тем, что уменьшение экспорта зерновых из Украины подорвет стабильность на Ближнем Востоке.
К слову, американский президент Байден готов открыть стратегические запасы нефти.
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