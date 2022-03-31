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Франція засумнівалася у здатності України зібрати врожай цьогоріч, – CNN

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Париж, Четвер 31 березня 2022 20:21
Франція засумнівалася у здатності України зібрати врожай цьогоріч, – CNN Фото: Світ може залишитися без української пшениці (pixabay.com)
Автор: Антон Федорців

У Єлисейському палаці мають сумніви щодо можливостей України зібрати врожай зернових чи експортувати його цьогоріч після воєнного вторгнення РФ.

Про це повідомляє РБК-Україна з посиланням на CNN.

Продовження бойових дій і втрата робочої сили в аграрному секторі "роблять будь-який врожай і можливість посіву наступного надзвичайно складними", – заявило анонімне джерело у французькому уряді.

"Україна єдина займає центральне місце в балансі світового продовольчого ринку", – додав інформатор. Натомість Кабінет міністрів у березні заборонив експорт ключових сільськогосподарських культур, зокрема, пшениці, кукурудзи, зерна тощо.

В ООН очікують підвищення цін на зернові, що негативно вплине на низку країн. Франція почала роботу над "солідарним" забезпеченням в умовах прийдешньої кризи продовольчого ринку. Тамтешні урядовці занепокоєні, що зменшення експорту зернових з України підірве стабільність на Близькому Сході.

До слова, американський президент Байден готовий відкрити стратегічні запаси нафти.

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