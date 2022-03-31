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Байден объявит об открытии стратегических резервов нефти, – NYT

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Вашингтон, Четверг 31 марта 2022 19:23
Байден объявит об открытии стратегических резервов нефти, – NYT Фото: Джо Байден (Getty Images)
Автор: Антон Федорцив

Президент США Джо Байден готов открыть стратегический запас нефти для снижения цен на энергоносители после вторжения России в Украину.

Об этом сообщает РБК-Украина со ссылкой на The New York Times.

В четверг американский президент объявит об открытии нефтяных резервов, чтобы устранить последствия отказа от сырья из РФ. Белый дом подтвердил заявление Байдена о стратегических запасах.

США в ближайшие полгода будут снабжать из своих резервов 1 млн баррелей нефти в сутки. Это позволит покрыть 5% американского спроса на нефть и около 1% мировых потребностей.

На фоне ожидания заявления Байдена цены на черное золото пошли вниз. Эксперты, однако, заявили, что реальное влияние на стоимость нефти будет иметь открытие запасов и другими странами, в частности Китаем. В Белом доме пообещали, что запасы будут открыты "в координации с союзниками по всему миру".

Напомним, что президент РФ Путин подписал указ о расчетах за газ с западными странами в рублях.

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