Франция - Украина: по силам ли команде Шевченко обыграть действующих чемпионов мира

Сборная Украины проведет товарищеский поединок против команды Франции. Трансляция начнется в 22:10, а смотреть матч можно на телеканалах "Украина" и "Футбол 1". Букмекеры не верят в подопечных Шевченко. Сразу 12 футболистов "сине-желтых" не примут участия в игре.

7 октября 22:10

Сен-Дени, "Стад де Франс"

Украинская национальная команда в течение одной недели проведет три матча с самыми титулованными сборными. Начинают "сине-желтые" с контрольного поединка с победителями ЧМ-2018, который состоится в рамках подготовки к матчам Лиги наций против Германии и Испании.

Первая в истории сборной Украины контрольная игра с действующими ныне чемпионами мира, о которой лично договорились тренеры команд Андрей Шевченко и Дидье Дешам, должна была состояться еще в конце марта для подготовки к финальной части Евро-2020. Однако коронавирус отложил этот поединок на полгода.

История встреч

Игра станет десятой в истории противостояния команд и статистическое преимущество не в нашу пользу. Пять раз побеждали французы, трижды игры заканчивались вничью, и лишь однажды взяли верх украинцы. Было это в плей-офф на Мундиаль-2014, когда команда Михаила Фоменко одолела фаворитов со счетом 2:0, а вот в ответном матче уступила - 0:3 и пропустила соперника на чемпионат мира.

Инфографика uaf.ua

Насколько сложная кадровая ситуация

Травмы и коронавирус подкосили целую группу ведущих украинских футболистов. Так, никто из игроков "Шахтера" не смог отправиться на поединок. В связи с тем, что у Тараса Степаненко и Андрея Пятова обнаружили коронавирус, на самоизоляцию ушли Николай Матвиенко, Виктор Коваленко, Марлос и Жуниор Мораес. Сергей Кривцов, Сергей Болбат и Евгений Коноплянка не смогли бы помочь сборной из-за повреждения. По этой же причине отсутствуют динамовцы Владислав Супряга и Виталий Буяльский, а также полузащитник "Манчестер Сити" Александр Зинченко.

За день до игры COVID-19 обнаружили у вратарей Андрея Лунина и Юрия Панькова. Таким образом, на товарищеский матч в заявке остается только один вратарь - динамовец Георгий Бущан.

Но на то она и товарищеская встреча, что можно поэкспериментировать с составом, а для молодых футболистов это еще и шанс проявить себя. В частности, для дебютантов Ефима Конопли, Александра Зубкова и Ильи Забарного.

Вместе с тем в распоряжении Андрея Шевченко есть игроки - лидеры своих команд, которые могут спокойно закрыть позиции на матч против Франции. На месте центральных защитников могут сыграть Игорь Пластун, Евгений Чеберко и Виталий Миколенко, Александр Караваев, в центре поля - Сергей Сидорчук, Руслан Малиновский.

В играх с сильными оппонентами футболисты получают опыт, а тренеры смотрят на слабые стороны, над которыми можно поработать.

Соперник не испытывает подобных кадровых потерь. Игру точно пропустит хавбек Адриен Рабьо, который контактировал в "Ювентусе" с больными на коронавирус и сейчас находится на самоизоляции. Наставник французов продолжает держать курс на омоложение команды, хотя главные лидеры команды (Льорис, Варан, Канте, Погба, Гризманн и Жиру) все же вызваны в команду.

Что дальше

После возвращения из Франции сборная Украины проведет на столичном НСК "Олимпийском" два матча Лиги наций - 10 октября против немцев и через три дня - против испанцев.