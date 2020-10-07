Франція - Україна: чи до снаги команді Шевченка обіграти чинних чемпіонів світу

Збірна України проведе товариський поєдинок проти команди Франції. Трансляція розпочнеться о 22:10, а дивитися матч можна на телеканалах "Україна" і "Футбол 1". Букмекери не вірять в підопічних Шевченко. Відразу 12 футболістів "синьо-жовтих" не братимуть участі в грі.

7 жовтня 22:10

Сен-Дені, "Стад де Франс"

Українська національна команда протягом одного тижня проведе три матчі з найтитулованішими збірними. Розпочинають "синьо-жовті" із контрольного поєдинку з переможцями ЧС-2018, який відбудеться в рамках підготовки до матчів Ліги націй проти Німеччини та Іспанії.

Перша в історії збірної України контрольна гра із чинними нині чемпіонами світу, про яку особисто домовились тренери команд Андрій Шевченко та Дідьє Дешам, мала відбутись ще наприкінці березня для підготовки до фінальної частини Євро-2020. Проте коронавірус відклав цей поєдинок на півроку.

Історія зустрічей

Гра стане десятою в історії протистояння команд і статистична перевага не на нашу користь. П'ять разів перемагали французи, тричі ігри закінчувалися внічию, і лише одного разу взяли гору українці. Було це у плей-офф до Мундіалю-2014, коли команда Михайла Фоменка здолала фаворитів з рахунком 2:0, а от у матчі-відповіді поступилася - 0:3 і пропустила суперника на чемпіонат світу.

Інфографіка uaf.ua

Наскільки складна кадрова ситуація

Травми та коронавірус підкосили цілу групу провідних українських футболістів. Так, ніхто з гравців "Шахтаря" не зміг відправитися на поєдинок. У зв'язку з тим, що у Тараса Степаненка та Андрія П'ятова виявили коронавірус, на самоізоляцію пішли Микола Матвієнко, Віктор Коваленко, Марлос і Жуніор Мораес. Сергій Кривцов, Сергій Болбат і Євген Коноплянка не змогли б допомогти збірній через ушкодження. З цієї ж причини відсутні динамівці Владислав Супряга і Віталій Буяльський, а також півзахисник "Манчестер Сіті" Олександр Зінченко.

За день до гри COVID-19 виявили у воротарів Андрія Луніна та Юрія Паньківа. Таким чином, на товариський матч у заявці залишається лише один воротар - динамівець Георгій Бущан.

Але на те вона і товариська зустріч, що можна проекспериментувати зі складом, а для молодих футболістів це ще й шанс проявити себе. Зокрема, для дебютантів Юхима Коноплі, Олександра Зубкова та Іллі Забарного.

Разом з тим у розпорядженні Андрія Шевченка є гравці - лідери своїх команд, які можуть спокійно закрити позиції на матч проти Франції. На місці центральних захисників можуть зіграти Ігор Пластун, Євген Чеберко та Віталій Миколенко, Олександр Караваєв, у центрі поля - Сергій Сидорчук, Руслан Малиновський.

В іграх з сильними опонентами футболісти отримують досвід, а тренери дивляться на слабкі сторони, над якими можна попрацювати.

Суперник не відчуває подібних кадрових втрат. Гру точно пропустить хавбек Адріен Рабьо, який контактував у "Ювентусі" із хворими на коронавірус і зараз перебуває на самоізоляції. Наставник французів продовжує тримати курс на омолодження команди, хоча головні лідери команди (Льоріс, Варан, Канте, Погба, Грізманн і Жиру) все ж викликані в команду.

Що далі

Після повернення з Франції збірна України проведе на столичному НСК "Олімпійському" два матчі Ліги націй - 10 жовтня проти німців і через три дні - проти іспанців.