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Франція та Україна в спільній заяві закликали РФ покинути ЗАЕС

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Понеділок 15 травня 2023 07:21
Франція та Україна в спільній заяві закликали РФ покинути ЗАЕС Фото: президенти України та Франції закликали РФ покинути ЗАЕС (GettyImages)
Автор: Антон Малиновський

Франція та Україна в спільній заяві закликали російських загарбників вийти з захопленої Запорізької атомної електростанції.

Про це повідомляє РБК-Україна з посиланням на текст заяви, опублікований пресслужбою Офісу президента України.

"Франція та Україна окремо закликають Росію вийти із Запорізької атомної електростанції, безвідповідальне захоплення та мілітаризація якої російськими Збройними силами створює серйозну загрозу", - йдеться в заяві президента України Володимира Зеленського та його французького колеги Еммануеля Макрона.

Крім цього, в заяві закликають Росію "негайно, повністю та беззастережно вивести всі свої війська з території України в межах її міжнародно визнаних кордонів".

Нагадаємо, Зеленський прилетів до Парижа після візиту в Німеччину.

Після переговорів Макрон заявив про готовність Франції надати Україні "десятки бронемашин та легких танків". Крім цього, президенти говорили про вступ України до НАТО та створення "коаліції винищувачів".

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Володимир Зеленський Запорізька АЕС Франція
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