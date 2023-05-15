Франция и Украина в совместном заявлении призвали РФ покинуть ЗАЭС

Франция и Украина в совместном заявлении призвали российских захватчиков выйти из захваченной Запорожской атомной электростанции.

Об этом сообщает РБК-Украина со ссылкой на текст заявления, опубликованный пресс-службой Офиса президента Украины.

"Франция и Украина отдельно призывают Россию выйти из Запорожской атомной электростанции, безответственный захват и милитаризация которой российскими вооруженными силами создает серьезную угрозу", - говорится в заявлении президента Украины Владимира Зеленского и его французского коллеги Эммануэля Макрона.

Кроме того, в заявлении призывают Россию "немедленно, полностью и безоговорочно вывести все свои войска с территории Украины в пределах ее международно признанных границ".