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Франция и Украина в совместном заявлении призвали РФ покинуть ЗАЭС

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Понедельник 15 мая 2023 07:21
Франция и Украина в совместном заявлении призвали РФ покинуть ЗАЭС Фото: президенты Украины и Франции призвали РФ покинуть ЗАЭС (GettyImages)
Автор: Антон Малиновский

Франция и Украина в совместном заявлении призвали российских захватчиков выйти из захваченной Запорожской атомной электростанции.

Об этом сообщает РБК-Украина со ссылкой на текст заявления, опубликованный пресс-службой Офиса президента Украины.

"Франция и Украина отдельно призывают Россию выйти из Запорожской атомной электростанции, безответственный захват и милитаризация которой российскими вооруженными силами создает серьезную угрозу", - говорится в заявлении президента Украины Владимира Зеленского и его французского коллеги Эммануэля Макрона.

Кроме того, в заявлении призывают Россию "немедленно, полностью и безоговорочно вывести все свои войска с территории Украины в пределах ее международно признанных границ".

Напомним, Зеленский прилетел в Париж после визита в Германию.

После переговоров Макрон заявил о готовности Франции предоставить Украине "десятки бронемашин и лёгких танков". Кроме того, президенты говорили о вступлении Украины в НАТО и создании "коалиции истребителей".

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Владимир Зеленский Запорожская АЭС Франция
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