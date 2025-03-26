Франція та Україна посилюють оборонну співпрацю: Умєров поділився ключовими детелями

Франція та Україна поглиблюють оборонну співпрацю. Це дозволить посилити можливості української оборонної промисловості та забезпечити сталу підтримку Сил оборони.

Про це повідомляє РБК-Україна з посиланням на Міністерство оборони України .

Умєров повідомив, що перебуваючи у Парижі він провів зустрічі з представниками провідних французьких оборонних компаній.

"Їхня продукція вже демонструє ефективність на полі бою в Україні.Зосередилися на розвитку нашої співпраці. Особливий фокус - прямі закупівлі, локалізація виробництва в Україні та створення спільних підприємств", - пояснив міністр.

За його словами, це дозволить посилити спроможності української оборонної промисловості та забезпечити сталу підтримку наших Сил оборони.

"Вдячний французьким партнерам за зацікавленість, відкритість до співпраці та готовність розвивати індустріальні рішення разом з Україною", - підсумував Умєров.