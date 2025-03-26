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Франция и Украина усиливают оборонное сотрудничество: Умеров поделился ключевыми детелями

Украина, Среда 26 марта 2025 20:37
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Франция и Украина усиливают оборонное сотрудничество: Умеров поделился ключевыми детелями Фото: глава Министерства обороны Украины Рустем Умеров (Виталий Носач, РБК-Украина)
Автор: Карина Левицкая

Франция и Украина углубляют оборонное сотрудничество. Это позволит усилить возможности украинской оборонной промышленности и обеспечить устойчивую поддержку Сил обороны.

Об этом сообщает РБК-Украина со ссылкой на Министерство обороны Украины.

Умеров сообщил, что находясь в Париже он провел встречи с представителями ведущих французских оборонных компаний.

"Их продукция уже демонстрирует эффективность на поле боя в Украине и сосредоточились на развитии нашего сотрудничества. Особый фокус - прямые закупки, локализация производства в Украине и создание совместных предприятий", - пояснил министр.

По его словам, это позволит усилить способности украинской оборонной промышленности и обеспечить устойчивую поддержку наших Сил обороны.

"Благодарен французским партнерам за заинтересованность, открытость к сотрудничеству и готовность развивать индустриальные решения вместе с Украиной", - подытожил Умеров.

Напомним, что сегодня, 26 марта, президент Украины Владимир Зеленский также прибыл с визитом в Париж. Там он встретится с французским президентом Эммануэлем Макроном для подготовки саммита "коалиции желающих".

Заметим, что завтра в столице Франции планируется саммит "коалиции желающих". Участники обсудят более конкретные шаги для поддержки Украины.

Ранее министр иностранных дел Украины Андрей Сибига назвал основные темы саммита. Среди них, в частности, насущные потребности Украины и будущая инфраструктура безопасности.

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