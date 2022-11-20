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Франція та союзники шукають політичні шляхи завершення війни в Україні

Фото: Франція та союзники шукають політичні шляхи завершення війни в Україні (Getty Images)
Автор: Сергій Пишкін

Франція та союзники шукають шляхи політичного урегулювання війни на території України. Однак саме українці вирішуватимуть як завершиться конфлікт.

Про це пише РБК-Україна з посиланням на слова міністра оборони Франції Себастьяна Лекарню в інтерв'ю для Journal du Dimanche.

За словами міністра, усі війни закінчуються за столом переговорів. В цьому випадку лише Україна, як країна, яка захищається від російського вторгнення, може встановлювати лінії та терміни переговорів.

"Між союзниками ми розмірковуємо над можливими політичними результатами для припинення війни. Нагадую про багатогодинні дискусії, які Еммануель Макрон (Еммануель Макрон, президент Франції, - ред.) провів з кожною зі сторін - у тому числі з виїздом на місце події - ще до початку конфлікту", - заявив міністр.

Водночас Лекарню додав, що саме українці скажуть, що для них прийнятно, а що ні.

Нагадаємо, РБК-Україна писало про те, що, за словами заступника міністра оборони України Володимира Гаврилова, війна між Україною та Росією, можливо, завершиться до кінця весни.

Тим часом радник голови Офісу президента Михайло Подоляк пояснив, чому Київ не має наміру вести переговори з Росією.

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ФранціяВійна в Україні