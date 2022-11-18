Рулетка з дияволом. Подоляк відповів на заклики розпочати діалог з Росією

Саме Росія продовжує завдавати ракетних ударів по цивільній інфраструктурі України. Якщо ворог хоче завершення війни, йому ніхто не заважає зробити це прямісінько зараз.

Про це пише РБК-Україна з посиланням на Twitter-акаунт радника голови Офісу президента Михайла Подоляка.

"До всіх любителів пограти в російську рулетку й укласти угоду з дияволом маю одне питання. Ніхто не бачить українські ракети над російськими містами. Але всі бачать ru-ракети, що атакують українців", - пише Подоляк.

За словами радника голови Офісу президента, якщо Росія й справді хоче припинення війни, то їй ніхто не заважає зробити це прямісінько зараз.