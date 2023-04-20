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Франція та Польща посперечалися через боєприпаси для України, - Politico

Новость на русском →
Четвер 20 квітня 2023 11:49
Франція та Польща посперечалися через боєприпаси для України, - Politico Фото: Франція та Польща посперечалися через боєприпаси для України (Getty Image)
Автор: Єлизавета Драбкіна

Франція та Польща посперечалися, оскільки посли не змогли врегулювати питання щодо того, хто має отримати спільні контракти ЄС на купівлю боєприпасів для України - лише місцеві фірми чи також країни, які не входять до блоку.

Про це повідомляє РБК-Україна з посиланням на Politico.

Посли ЄС намагалися вийти з глухого кута щодо реалізації плану спільної закупівлі боєприпасів для України. Ідея полягає в тому, що країни ЄС об’єднаються і візьмуть гроші зі спільного бюджету, щоб допомогти доставити Києву до 1 млн снарядів протягом наступного року.

Незважаючи на те, що лідери ЄС схвалили цю схему і навіть виділили 2 мільярди євро на її фінансування, країни з тих пір зіткнулися з розбіжностями щодо того, як витратити 1 млрд євро, виділений на спільні контракти.

Основний момент суперечки полягає в тому, наскільки обмежити гроші для виробників з ЄС і чи включати компанії з таких країн, як США та Британія. Франція хоче зберегти гроші в межах блоку, чим дратує деяких своїх співвітчизників з ЄС.

За словами трьох дипломатів, посол Франції в ЄС звинуватив свого польського колегу в тому, що він звинуватив Париж у пресі у перешкоджанні остаточній угоді. Французький чиновник зазначив, що Париж просто прагматичний, додавши, що країни ЄС вже погодилися витратити інший 1 млрд євро на відшкодування за придбання боєприпасів Україні. Польський чиновник відповів, що Франція лише ускладнює поточні переговори.

Зрештою втрутилась Швеція, яка зараз головує в ЄС. Шведські офіційні особи запропонували оновлену угоду. Компромісний документ обмежив майбутні контракти "економічними операторами, заснованими в Союзі та Норвегії", але він містив рядок про те, що директива не повинна створювати прецедент.

Деякі дипломати вважали, що новий текст надто рухається у французькому напрямку, тоді як інші нарікали, що він відкриває нові питання про те, які компанії чи субпідрядники мають бути залучені.

Тепер переговори, швидше за все, продовжаться наступного тижня, а це означає, що міністри закордонних справ ЄС не матимуть угоди під час зустрічі в понеділок у Люксембурзі. Тому видання прогнозує заяви щодо триваючих затримок.

Нагадаємо, 20 березня країни ЄС погодили план, згідно з яким Україні пообіцяли передати 1 млн снарядів за рік.

Рада ЄС вже затвердила виділення грошей на боєприпаси для України.

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