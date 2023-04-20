Франция и Польша поспорили из-за боеприпасов для Украины, - Politico

Франция и Польша поспорили, поскольку послы не смогли урегулировать вопрос о том, кто должен получить общие контракты ЕС на покупку боеприпасов для Украины - только местные фирмы или также стран, которые не входят в блок.

Послы ЕС пытались выйти из тупика по реализации плана совместной закупки боеприпасов для Украины. Идея состоит в том, что страны ЕС объединятся и возьмут деньги из общего бюджета, чтобы помочь доставить Киеву до 1 млн снарядов в течение следующего года.

Несмотря на то, что лидеры ЕС одобрили эту схему и даже выделили 2 миллиарда евро на ее финансирование, но с тех пор страны столкнулись с разногласиями по поводу того, как потратить 1 млрд евро, выделенный на общие контракты.

Основной момент спора состоит в том, насколько ограничить деньги для производителей из ЕС и включать ли компании из таких стран, как США и Великобритания. Франция хочет сохранить деньги в пределах блока, чем раздражает некоторых своих соотечественников из ЕС.

По словам трех дипломатов, посол Франции в ЕС обвинил своего польского коллегу в том, что он обвинил Париж в прессе в препятствовании окончательному соглашению. Французский чиновник отметил, что Париж просто прагматичен, добавив, что страны ЕС уже согласились потратить другой 1 млрд евро на возмещение за покупку боеприпасов Украине. Польский чиновник ответил, что Франция только усложняет текущие переговоры.

В конце концов, вмешалась Швеция, которая сейчас председательствует в ЕС. Шведские официальные лица предложили обновленное соглашение. Компромиссный документ ограничил будущие контракты "экономическими операторами, основанными в Союзе и Норвегии", но содержал строчку о том, что директива не должна создавать прецедент.

Некоторые дипломаты считали, что новый текст слишком движется во французском направлении, в то время как другие сетовали на то, что он открывает новые вопросы о том, какие компании или субподрядчики должны быть привлечены.

Теперь переговоры, скорее всего, продолжатся на следующей неделе, а это значит, что у министров иностранных дел ЕС не будет соглашения во время встречи в понедельник в Люксембурге. Поэтому издание прогнозирует заявления по поводу продолжающихся задержек.