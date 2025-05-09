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Франція та Польща підпишуть угоду на випадок військової загрози: що вона передбачає

Фото: Дональд Туск, прем'єр-міністр Польщі (Getty Images)
Автор: Сергій Пишкін

Польща та Франція, сьогодні, 9 травня, підпишуть договір який зобов'язуватиме їх допомагати одна одній у разі військової загрози.

Про це повідомляє РБК-Україна з посиланням на The Independent.

Париж та Варшава підпишуть договір на тлі занепокоєння щодо безпеки в Європі після повномасштабного вторгнення Росії у в Україні, а також сумнівів щодо довгострокових зобов'язань президента Сполучених Штатів Америки (США) Дональда Трампа щодо безпеки континенту. 

Договір буде підписано у місті французькому місті Нансі. Зокрема він охоплюватиме: 

  • оборону; 
  • енергетику; 
  • ядерну та транспортні галузі. 

"Положення, яке ми маємо в договорі, полягає в тому, що в разі загрози нападу на Польщу і Францію обидві країни зобов'язуються надати допомогу, в тому числі військову", - заявив Туск перед від'їздом у Францію. 

Нагадаємо, РБК-Україна писало про те, що низка країн Європейського союзу (ЄС) запроваджують надзвичайні заходи для нарощування оборонних витрат. Як зазначили у Європейській комісії, війна в Україні та її загроза європейській безпеці являють собою виняткові обставини.

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