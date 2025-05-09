Франция и Польша подпишут соглашение на случай военной угрозы: что оно предусматривает

Париж и Варшава подпишут договор на фоне беспокойства относительно безопасности в Европе после полномасштабного вторжения России в Украину, а также сомнений относительно долгосрочных обязательств президента Соединенных Штатов Америки (США) Дональда Трампа по безопасности континента.

Договор будет подписан в городе французском городе Нанси. В частности он будет охватывать:

оборону;

энергетику;

ядерную и транспортные отрасли.

"Положение, которое мы имеем в договоре, заключается в том, что в случае угрозы нападения на Польшу и Францию обе страны обязуются оказать помощь, в том числе военную", - заявил Туск перед отъездом во Францию.