Франция и Германия поспорили из-за плана перевооружения ЕС на 150 млрд евро, - FT

Между Францией и Германией возникли разногласия при обсуждении плана перевооружения ЕС на 150 млрд евро. Спор касался того, привлекать ли страны, которые не являются членами ЕС.

Об этом сообщает РБК-Украина со ссылкой на Financial Times.

На прошлой неделе Европейская комиссия предложила собрать 150 млрд евро, которые будут одолжены странам для увеличения их военного производства.

Во время саммита ЕС в четверг, 6 марта, несколько лидеров, в том числе канцлер Германии Олаф Шольц, заявили, что инициатива должна быть открытой для партнеров, которые не являются членами ЕС.

"Для нас очень важно, чтобы проекты, которые могут быть поддержаны в рамках этой инициативы, были открыты для ... стран, которые не являются членами Европейского Союза, но тесно сотрудничают с ним, таких как Великобритания, Норвегия, Швейцария или Турция", - сказал Шольц.

Однако президент Франции Эммануэль Макрон, который давно поддерживает увеличение европейской автономии и стимулирование внутреннего промышленного производства, заявил, что расходы должны идти на европейскую продукцию, а не на "готовое оборудование, которое снова окажется неевропейским".

Этот спор уже задержал на год согласование Европейской программы оборонной промышленности на 1,5 млрд евро, и в Брюсселе опасаются, что ситуация может повториться.

"Мы на том этапе, когда вопрос необходимо решить ради скорости, а не совершенства. Но если раньше было сложно продавить 1,5 млрд евро из-за возражений Франции, то как нам удастся согласовать 150 млрд?" - сказал изданию один из европейских дипломатов.

У Еврокомиссии есть 10 дней на разработку детального предложения, которое потребует одобрения стран-членов.