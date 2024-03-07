Франція та Молдова підпишуть пакт про оборонну співпрацю

Молдова має невеликий оборонний бюджет і давно знаходиться у напружених відносинах з Москвою, які ще більше погіршилися після того, як Кишинів підтримав Україну. У вересні країни досягли початкової домовленості щодо навчання військових, регулярного оборонного діалогу та обміну розвідданими, йдеться у повідомленні.

Париж підтримає зусилля Кишинева, щоб побачити, як розвинути свій військовий потенціал, включаючи можливу закупівлю засобів ППО. Молдова придбала радар GM200 виробництва Thales, який допоможе покращити спостереження повітряних цілей.

Міністр оборони Франції Себастьян Лекорню заявив, що проведе огляд засобів ППО Молдови, щоб "зміцнити безпеку її неба". Крім того, західні країни планують провести конференцію для обговорення покращення підтримки України та Молдови.