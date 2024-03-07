Франция и Молдова подпишут пакт об оборонном сотрудничестве

В четверг во время визита президентки Молдовы Майи Санду во Францию, Кишинев и Париж подпишут соглашение об оборонном сотрудничестве в рамках усилий Запада по укреплению возможностей бывшего советского государства на фоне возможного усиления усилий РФ по дестабилизации Молдовы.
Об этом сообщает РБК-Украина со ссылкой на Reuters .
У Молдовы есть небольшой оборонный бюджет и давно находится в напряженных отношениях с Москвой, которые еще больше ухудшились после того, как Кишинев поддержал Украину. В сентябре страны достигли первоначальной договоренности по обучению военных, регулярному оборонному диалогу и обмену разведданными, говорится в сообщении.
Париж поддержит усилия Кишинева, чтобы увидеть, как развить свой военный потенциал, включая возможные закупки средств ПВО. Молдова приобрела радар GM200 производства Thales, который поможет улучшить наблюдение по воздуху.
Министр обороны Франции Себастьян Лекорню заявил, что проведет смотр средств ПВО Молдовы, чтобы "укрепить безопасность ее неба". Кроме того, западные страны планируют провести конференцию по обсуждению улучшения поддержки Украины и Молдовы.
Напомним, президент Молдовы Майя Санду заявила, что Украине нужна поддержка всех стран Европы .
Во время выступления в Бухаресте на предвыборном съезде "Европейской народной партии" она отметила, что свобода и демократия во всей Европе подвергаются серьезным атакам, поэтому сегодня, как никогда, нужно сохранять мужество, лидерство и единство, чтобы защитить свободные общества и противостоять агрессии .
"Украина нуждается в поддержке всех свободных европейских стран. Нет более срочной задачи, чем поддержка Украины и обеспечение мира", - добавила Санду.
К слову,администрация Джо Байдена задумалась о привлечении около 200 миллионов долларов по финансированию армии США, чтобы предоставить Украине поддержку . Эти средства пойдут на покупку критически важного оружия и юоеприпасов.
Сейчас Украина сталкивается с нехваткой артиллерии, а российские войска в последние недели одержали небольшие территориальные победы.
Окончательное решение по этому вопросу еще не одобрено. Белый дом сосредотачивается на том, чтобы убедить Палату представителей США принять законопроект о помощи Украине. В администрации Байдена уверены, что если спикер Палаты представителей поставит этот законопроект на голосование, его примет подавляющее большинство.
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