Франция и Молдова подпишут пакт об оборонном сотрудничестве

Напомним, президент Молдовы Майя Санду заявила, что Украине нужна поддержка всех стран Европы .

Во время выступления в Бухаресте на предвыборном съезде "Европейской народной партии" она отметила, что свобода и демократия во всей Европе подвергаются серьезным атакам, поэтому сегодня, как никогда, нужно сохранять мужество, лидерство и единство, чтобы защитить свободные общества и противостоять агрессии .

"Украина нуждается в поддержке всех свободных европейских стран. Нет более срочной задачи, чем поддержка Украины и обеспечение мира", - добавила Санду.

К слову,администрация Джо Байдена задумалась о привлечении около 200 миллионов долларов по финансированию армии США, чтобы предоставить Украине поддержку . Эти средства пойдут на покупку критически важного оружия и юоеприпасов.

Сейчас Украина сталкивается с нехваткой артиллерии, а российские войска в последние недели одержали небольшие территориальные победы.

Окончательное решение по этому вопросу еще не одобрено. Белый дом сосредотачивается на том, чтобы убедить Палату представителей США принять законопроект о помощи Украине. В администрации Байдена уверены, что если спикер Палаты представителей поставит этот законопроект на голосование, его примет подавляющее большинство.

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