Франція та Молдова підпишуть пакт про оборонну співпрацю
У четвер, під час візиту президентки Молдови Майї Санду до Франції, Кишинів та Париж підпишуть угоду про оборонну співпрацю в рамках зусиль Заходу щодо зміцнення можливостей колишньої радянської держави на тлі можливого посилення зусиль РФ з дестабілізації Молдови.
Про це повідомляє РБК-Україна з посиланням на Reuters.
Молдова має невеликий оборонний бюджет і давно знаходиться у напружених відносинах з Москвою, які ще більше погіршилися після того, як Кишинів підтримав Україну. У вересні країни досягли початкової домовленості щодо навчання військових, регулярного оборонного діалогу та обміну розвідданими, йдеться у повідомленні.
Париж підтримає зусилля Кишинева, щоб побачити, як розвинути свій військовий потенціал, включаючи можливу закупівлю засобів ППО. Молдова придбала радар GM200 виробництва Thales, який допоможе покращити спостереження повітряних цілей.
Міністр оборони Франції Себастьян Лекорню заявив, що проведе огляд засобів ППО Молдови, щоб "зміцнити безпеку її неба". Крім того, західні країни планують провести конференцію для обговорення покращення підтримки України та Молдови.
Нагадаємо, президентка Молдови Майя Санду заявила, що Україні потрібна підтримка всіх країн Європи.
Під час виступу в Бухаресті на передвиборчому з'їзді "Європейської народної партії" вона зазначила, що свобода і демократія в усій Європі зазнають серйозних атак, тому сьогодні, як ніколи, потрібно зберігати мужність, лідерство і єдність, щоб захистити вільні суспільства і протистояти агресії.
"Україні потрібна підтримка всіх вільних європейських країн. Немає більш термінового завдання, ніж підтримка України та забезпечення миру", - додала Санду.
До слова, адміністрація Джо Байдена задумалася про залучення близько 200 мільйонів доларів із фінансування армії США, щоб надати Україні підтримку. Ці кошти підуть на придбання критично важливої зброї та юоєприпасів.
Наразі Україна стикається з нестачею артилерії, а російські війська в останні тижні здобули невеликі територіальні перемоги.
Остаточного рішення щодо цього питання ще не схвалено. Білий дім зосереджується на тому, щоб переконати Палату представників США ухвалити законопроєкт про допомогу Україні. В адміністрації Байдена впевнені, що якщо спікер Палати представників поставить цей законопроєкт на голосування, його ухвалить переважна більшість.
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