Франция и Молдова подпишут пакт об оборонном сотрудничестве

В четверг во время визита президентки Молдовы Майи Санду во Францию, Кишинев и Париж подпишут соглашение об оборонном сотрудничестве в рамках усилий Запада по укреплению возможностей бывшего советского государства на фоне возможного усиления усилий РФ по дестабилизации Молдовы.

Об этом сообщает РБК-Украина со ссылкой на Reuters .

У Молдовы есть небольшой оборонный бюджет и давно находится в напряженных отношениях с Москвой, которые еще больше ухудшились после того, как Кишинев поддержал Украину. В сентябре страны достигли первоначальной договоренности по обучению военных, регулярному оборонному диалогу и обмену разведданными, говорится в сообщении. Париж поддержит усилия Кишинева, чтобы увидеть, как развить свой военный потенциал, включая возможные закупки средств ПВО. Молдова приобрела радар GM200 производства Thales, который поможет улучшить наблюдение по воздуху. Министр обороны Франции Себастьян Лекорню заявил, что проведет смотр средств ПВО Молдовы, чтобы "укрепить безопасность ее неба". Кроме того, западные страны планируют провести конференцию по обсуждению улучшения поддержки Украины и Молдовы.