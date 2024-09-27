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Франція та Канада допоможуть Україні захищатися від агресії РФ у кіберпросторі

Ілюстративне фото: Франція та Канада посилять захист України від кібератак з боку РФ (freepik com)
Автор: Володимир Костирін

Франція та Канада домовилися спільно допомогати Україні протистояти російській агресії у кіберпросторі. Сторони ухвалили відповідну декларацію.

Про це повідомляє РБК-Україна з посиланням на канадський уряд.

Документ - канадсько-французька декларація про зміцнення партнерства в галузі оборони та безпеки - був погоджений під час зустрічі в Оттаві 26 вересня прем'єр-міністра Канади Джастіна Трюдо та президента Франції Еммануеля Макрона. 

Лідери закликали працювати разом, щоб сприяти розвитку зміцненого партнерства у сфері оборони та безпеки, передали в Міністерство глобальних справ Канади

У декларації, зокрема, йдеться, що Збройні Сили обох країни "продовжуватимуть поглиблювати стратегічну співпрацю у сфері кіберзахисту на підтримку України".

"Ми прагнемо співпрацювати з Україною та нашими партнерами, щоб дати Україні змогу захистити свій суверенітет, незалежність і територіальну цілісність перед обличчям російської агресії, як у традиційних сферах, так і в кіберпросторі, зокрема шляхом підтримки зміцнення цивільного потенціалу України у сфері кібербезпеки через Талліннський механізм", - йдеться у документі.

Також Оттава та Париж заявляють, що "

Додамо, у листопаді 2023-го глава МЗС Німеччини Анналена Бербок заявила, що країни НАТО допомагають Україні з кіберзахистом, але багато в чому союзники повинні повчитися у нашої країни.

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ФранціяКанадаКібератака