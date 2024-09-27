Франция и Канада помогут Украине защищаться от агрессии РФ в киберпространстве

Документ - канадско-французское право на укрепление партнерства в области обороны и безопасности - был согласован во время встречи в Оттаве 26 сентября премьер-министра Канады Джастина Трюдо и президента Франции Эммануэля Макрона.

Лидеры призвали работать вместе, чтобы способствовать развитию укрепленного партнерства в сфере обороны и безопасности, передали в Министерство глобальных дел Канады.

В декларации, в частности, говорится, что Вооруженные Силы обеих стран "будут продолжать углублять стратегическое сотрудничество в сфере киберзащиты в поддержку Украины".

"Мы стремимся сотрудничать с Украиной и нашими партнерами, чтобы дать Украине возможность защитить свой суверенитет, независимость и территориальную целостность перед лицом российской агрессии, как в традиционных сферах, так и в киберпространстве, в частности, путем поддержки укрепления гражданского потенциала Украины в сфере кибербезопасности через Таллинский механизм", - говорится в документе.

Также Оттава и Париж заявляют, что "

МИД стран-участниц Таллинского механизма будут координировать усилия по мобилизации дополнительной поддержки для нужд профильных учреждений в сфере кибербезопасности.