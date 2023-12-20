МЗС 11 країн створили Талліннський механізм з кіберзахисту. Серед них Україна
Міністерства закордонних справ низки держав, серед яких України, створили Талліннський механізм з кіберзахисту.
Про це повідомляє РБК-Україна із посиланням на прес-службу МЗС України.
У зовнішньополітичному відомстві зазначили, що Талліннський механізм допоможе зміцнити кіберзахист та цивільний кіберпотенціал України, а також "посилити захист нашої держави в кіберпросторі та задовольнити довгострокові потреби в кіберстійкості".
Які країни увійшли
Талліннський механізм кіберзахисту був створений міністерствами закордонних справ таких держав:
- України,
- Великої Британії,
- Данії,
- Естонії,
- Канади,
- Нідерландів,
- Німеччини,
- Польща,
- США,
- Франції,
- Швеції.
Функції органу
МЗС країн-учасниць Талліннського механізму координуватиме зусилля з мобілізації додаткової підтримки для потреб профільних установ у сфері кібербезпеки, пояснили в українському міністерстві.
"Група також тісно співпрацюватиме з ЄС і НАТО та залишається відкритою до приєднання нових учасників", - додали у відомстві.
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