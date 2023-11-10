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Країни НАТО мають навчатися кіберзахисту в України, - глава МЗС Німеччини

П'ятниця 10 листопада 2023 07:59
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Країни НАТО мають навчатися кіберзахисту в України, - глава МЗС Німеччини Фото: голова МЗС Німеччини Анналена Бербок (Getty Images)
Автор: Константин Широкун

Країни НАТО допомагають Україні з кіберзахистом, але багато в чому союзники повинні повчитися у нашої країни.

Про це заявила міністр закордонних справ Німеччини Анналена Бербок, повідомляє РБК-Україна з посиланням на її виступ.

"Підтримуючи Україну в кіберзахисті, ми теж захищаємо себе. Тому Німеччина надала Україні 10 тисяч наземних станцій для супутникової інтернет-системи. І ми вносимо свій внесок у кіберпотенціал України, навчаючи персонал. Але й нам теж є чому повчитися в України", - заявила Бербок на першій конференції НАТО з питань кібербезпеки в Берліні.

Глава МЗС Німеччини наголосила, що зараз українські фахівці, ймовірно, мають більше досвіду кіберзахисту, ніж усі разом взяті.

За її словами, якщо близькі партнери НАТО є вразливими, вразливий і сам Альянс. Це стало зрозуміло, коли Росія у день початку повномасштабного вторгнення атакувала мережу зв'язку ViaSat. Її ефект поширився на мережі по всій Європі, а в Німеччині постачальники відновлюваної енергії тимчасово втратили зв'язок із більш ніж 3000 вітровими електростанціями.

"Кібератаки – це не гра. Вони впливають на реальний світ. Вони загрожують життю та економіці. Вони становлять небезпеку для нашої демократії та верховенства права. Кіберпростір став нервовою системою нашого суспільства", - додала глава МЗС Німеччини.

Російські кібератаки

Після повномасштабного вторгнення РФ в Україну російські хакери неодноразово здійснювали кібератаки на українські держоргани, об'єкти енергетичної інфраструктури та ін.

Зокрема, під удар попадали і країни-союзники України. У січні хакери РФ намагалися атакувати Німеччину після того, як вона вирішила передати нашій країні танки.

Також голова Державної служби спеціального зв'язку та захисту інформації України Юрій Щиголь заявляв, що росіяни атакують комп'ютерні системи прокуратури, яка збирає докази військових злочинів РФ.

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