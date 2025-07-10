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Франція та Британія значно збільшать миротворчі сили для України: Макрон назвав цифру

Четвер 10 липня 2025 23:06
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Франція та Британія значно збільшать миротворчі сили для України: Макрон назвав цифру Фото: президент Франції Еммануель Макрон (Getty Images)
Автор: Тетяна Степанова

Франції та Британія мають намір збільшити кількість спільних експедиційних сил (CJEF) до 50 тисяч військових для майбутнього перебування в Україні в рамках "коаліції рішучих".

Про це заявив президент Франції Еммануель Макрон під час спільної пресконференції з прем'єром Британії Кіром Стармером, повідомляє РБК-Україна з посиланням на Le Figaro.

"Ми збільшуємо ці спільні сили з бригади до армійського корпусу, а це означає, що вони можуть мати до 50 тисяч військовослужбовців, здатних до розгортання у великому бою", - сказав Макрон.

Як уточнив французький президент, ці війська, які можуть бути "збільшені вп’ятеро" від нинішньої кількості, матимуть кістяк, сформований навколо Франції та Британії й "здатний об'єднати інших європейських партнерів".

За словами Макрона, партнерство CJEF "додасть надійності та міцності європейському стовпу НАТО на оперативному рівні, а також зміцнює стратегічну автономію Європи".

Ця військова потуга називатиметься Франко-британськими об'єднаними силами. Як ідеться в повідомленні Єлисейського палацу, вони можуть служити "ядром планування для сил заспокоєння, які можуть бути розгорнуті в Україні в рамках припинення вогню".

Відправка миротворчих сил в Україну

Нагадаємо, що на початку квітня у Києві відбулася зустріч "коаліції рішучих" - це об'єднання країн, які пообіцяли допомогу Україні в боротьбі з російським агресором.

Про створення коаліції оголосив прем'єр Великої Британії Кір Стармер у березні 2025 року.

За підсумками "коаліції рішучих" президент України Володимир Зеленський заявив, що французькі та британські війська прибудуть в Україну серед перших. За словами глави держави, ці країни є головними представниками європейського континенту.

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Франція Великобританія Еммануель Макрон Військова допомога Війна в Україні
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