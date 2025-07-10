Франция и Британия увеличат миротворческие силы для Украины: Макрон назвал цифру

Франции и Британия намерены увеличить количество совместных экспедиционных сил (CJEF) до 50 тысяч военных для будущего пребывания в Украине в рамках "коалиции решительных".

Об этом заявил президент Франции Эммануэль Макрон во время совместной пресс-конференции с премьером Британии Киром Стармером, сообщает РБК-Украина со ссылкой на Le Figaro .

"Мы увеличиваем эти совместные силы с бригады до армейского корпуса, а это означает, что они могут иметь до 50 тысяч военнослужащих, способных к развертыванию в большом бою", - сказал Макрон.

Как уточнил французский президент, эти войска, которые могут быть "увеличены в пять раз" от нынешнего количества, будут иметь костяк, сформированный вокруг Франции и Британии и "способный объединить других европейских партнеров".

По словам Макрона, партнерство CJEF "придаст надежности и прочности европейскому столбу НАТО на оперативном уровне, а также укрепляет стратегическую автономию Европы".

Эта военная мощь будет называться Франко-британскими объединенными силами. Как говорится в сообщении Елисейского дворца, они могут служить "ядром планирования для сил успокоения, которые могут быть развернуты в Украине в рамках прекращения огня".