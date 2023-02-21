Франція та Британія висловили занепокоєння через вихід РФ з ядерної угоди

Британія закликала диктатора переглянути рішення щодо виходу з ядерного договору назвавши це необдуманим рішенням.

"Ми сподіваємося, що Путін зможе переглянути своє необдумане рішення про призупинення участі Росії в новому ДСНО. Контроль над озброєннями є життєво важливим для безпеки нашої планети, і це ще один приклад того, як Путін ставить під загрозу глобальну безпеку заради політичної вигоди", - заявив речник британського прем'єр-міністра Ріші Сунак.

Франція, зі свого боку, також висловила про занепокоєння.

"Франція висловлює жаль з приводу сьогоднішньої заяви президента Путіна про призупинення участі Росії в ДСНО", - пише пресслужба МЗС Парижу.