Франция и Британия выразили обеспокоенность из-за выхода РФ из ядерного соглашения

Британия призвала диктатора пересмотреть решение о выходе из ядерного договора, назвав это необдуманным решением.

"Мы надеемся, что Путин сможет пересмотреть свое необдуманное решение о приостановлении участия России в новом ДСНВ. Контроль над вооружениями является жизненно важным для безопасности нашей планеты, и это еще один пример того, как Путин ставит под угрозу глобальную безопасность ради политической выгоды", - заявил спикер британского премьер-министра Риши Сунак.

Франция, со своей стороны, также выразила обеспокоенность.

"Франция выражает сожаление по поводу сегодняшнего заявления президента Путина о приостановлении участия России в ДСНВ", - пишет пресс-служба МИД Парижа.