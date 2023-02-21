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Франция и Британия выразили обеспокоенность из-за выхода РФ из ядерного соглашения

Фото: Франция и Британия выразили обеспокоенность из-за выхода РФ из ядерного соглашения (Getty Images)
Автор: Сергей Пышкин

Сегодня российский диктатор Владимир Путина заявил о приостановлении участия его страны в ДСНВ. Франция и Британия выразили обеспокоенность соответствующим решением.

Об этом пишет РБК-Украина со ссылкой на Sky News.

Британия призвала диктатора пересмотреть решение о выходе из ядерного договора, назвав это необдуманным решением.

"Мы надеемся, что Путин сможет пересмотреть свое необдуманное решение о приостановлении участия России в новом ДСНВ. Контроль над вооружениями является жизненно важным для безопасности нашей планеты, и это еще один пример того, как Путин ставит под угрозу глобальную безопасность ради политической выгоды", - заявил спикер британского премьер-министра Риши Сунак.

Франция, со своей стороны, также выразила обеспокоенность.

"Франция выражает сожаление по поводу сегодняшнего заявления президента Путина о приостановлении участия России в ДСНВ", - пишет пресс-служба МИД Парижа.

Напомним, РБК-Украина писало о том, что российский диктатор сегодня объявил об односторонней приостановке участия в ДСНВ. Агентство писало о том, что из себя представляет этот договор и зачем Россия приостановила участие.

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