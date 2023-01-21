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Франція суттєво збільшить свій оборонний бюджет: на що витратять

Фото: президент Франції Еммануель Макрон (Getty Images)
Автор: Константин Широкун

Президент Франції Еммануель Макрон анонсував суттєве збільшення оборонного бюджету та пообіцяв трансформувати армію.

Про це повідомляє РБК-Україна з посиланням на прес-службу президента Франції.

За його словами, новий семирічний бюджет на оборону збільшиться до 413 млрд євро в порівнянні з 295 млрд євро за попередній період. Найближчим часом Франція має намір модернізувати та розширити свої збройні сили, а потім перетворити їх.

Макрон також визнав, що після вторгнення Росії в Україну виникла гостра необхідність у тому, щоб оновити збройні сили, які б захищали свободу, безпеку, процвітання та місце Франції у світі.

"Ключем до реформ є збільшення бюджету військової розвідки на 60%. Кошти будуть спрямовані на адаптацію армії до високоінтенсивних конфліктів за рахунок інвестицій у безпілотники, кіберзахист та покращену протиповітряну оборону. Ми маємо бути на одну війну попереду", - заявив президент Франції.

Нездатність Франції передбачати російське вторгнення у лютому минулого року коштувала голові військової розвідки генералу Еріку Відо роботи. Командувач збройних сил тоді визнав, що розвідка США та Великобританії правильно сприйняла ситуацію.

Нагадаємо, 4 січня президент Франції Еммануель Макрон пообіцяв Володимиру Зеленському передати Україні легкі колісні танки AMX-10 RC для боротьби з російською агресією.

Також раніше під час новорічного звернення президент Франції звернувся до українців із обіцянкою допомагати Україні до самої перемоги у війні, яку розпочала Росія.

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Еммануель МакронФранція