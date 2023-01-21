Франція суттєво збільшить свій оборонний бюджет: на що витратять

За його словами, новий семирічний бюджет на оборону збільшиться до 413 млрд євро в порівнянні з 295 млрд євро за попередній період. Найближчим часом Франція має намір модернізувати та розширити свої збройні сили, а потім перетворити їх.

Макрон також визнав, що після вторгнення Росії в Україну виникла гостра необхідність у тому, щоб оновити збройні сили, які б захищали свободу, безпеку, процвітання та місце Франції у світі.

"Ключем до реформ є збільшення бюджету військової розвідки на 60%. Кошти будуть спрямовані на адаптацію армії до високоінтенсивних конфліктів за рахунок інвестицій у безпілотники, кіберзахист та покращену протиповітряну оборону. Ми маємо бути на одну війну попереду", - заявив президент Франції.

Нездатність Франції передбачати російське вторгнення у лютому минулого року коштувала голові військової розвідки генералу Еріку Відо роботи. Командувач збройних сил тоді визнав, що розвідка США та Великобританії правильно сприйняла ситуацію.