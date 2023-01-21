Франция существенно увеличит свой оборонный бюджет: на что потратят

По его словам, новый семилетний бюджет на оборону увеличится до 413 млрд евро по сравнению с 295 млрд евро за предыдущий период. В ближайшее время Франция намерена модернизировать и расширить свои вооруженные силы, а затем преобразовать их.

Макрон также признал, что после вторжения России в Украину возникла острая необходимость в том, чтобы обновить вооруженные силы, которые защищали бы свободу, безопасность, процветание и место Франции в мире.

"Ключом к реформам является увеличение бюджета военной разведки на 60%. Средства будут направлены на адаптацию армии к высокоинтенсивным конфликтам за счет инвестиций в беспилотники, киберзащиту и улучшенную противовоздушную оборону. Мы должны быть на одну войну впереди", - заявил президент Франции.

Неспособность Франции предвидеть российское вторжение в феврале прошлого года стоила главе военной разведки генералу Эрику Видо работы. Командующий вооруженными силами тогда признал, что разведка США и Великобритании правильно восприняла ситуацию.