Путин пожаловался Макрону на "деструктивные действия" Украины по Донбассу

Президент России Владимир Путин во время телефонного разговора с лидером Франции Эммануэлем Макроном пожаловался на Украину. По его словам, Киев "деструктивно действует" в вопросе урегулирования конфликта на Донбассе.

Об этом сообщает РБК-Украина со ссылкой на пресс-службу Кремля .

Путин и Макрон, как передает Кремль, в ходе разговора высказались за активизацию переговорного прогресса для реализации минских договоренностей.

"Президент России указал на деструктивные действия Киева, по вине которого предпринимаемые - в том числе в нормандском формате - усилия фактически саботируют", - заявили в Кремле.

Российская сторона хочет, чтобы Украина установила прямой диалог с террористическими формированиями "ЛНР" и "ДНР", а также установила "особый статус Донбасса". В Москве считают, что это обязательствами Украины.