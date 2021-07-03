Франция стремится к доверительным отношениям между ЕС и Россией, - Макрон
Президент Франции Эммануэль Макрон заявил о стремлении Франции к установлению более доверительных отношений между ЕС и Россией. Об этом он сказал в ходе телефонного разговора с российским президентом Владимиром Путиным.
Об этом сообщает РБК-Украина со ссылкой на коммюнике Елисейского дворца.
Отмечается, что Макрон и Путин обсудили необходимость продолжения "структурированного диалога по стратегической стабильности на европейском континенте".
"Президент республики напомнил о стремлении Франции к установлению более доверительных отношений между Европейским Союзом и Россией", - отмечается в заявлении.
Также Макрон призвал Путина соблюдать заключенные ранее соглашения, которые должны позволить быстрый уход иностранных войск из Ливии.
Напомним, Владимир Путин во время телефонного разговора с Макроном пожаловался на Украину. По его словам, Киев "деструктивно действует" в вопросе урегулирования конфликта на Донбассе.