ru ua
News Daily Lite Styler Travel
News Новости Украины Коронавирус Местные выборы Мир Политика Происшествия Общество Экономика Финансы Hi-tech Энергетика Транспорт Спорт Пресс-релизы
Daily Статьи Интервью Мнения Лонгриды
Lite Новости шоу-бизнеса Спецпроекты Мода Красота Стиль жизни Афиша Еда
Styler Жизнь Персоны Происшествия Новости науки Курьезы Новости спорта Телешоу Фильмы и сериалы Война Нужна помощь Наши авторы Статьи
Travel Отдых в Украине Отдых за рубежом Личный опыт Уикенд Дети Мнения

Франция стремится к доверительным отношениям между ЕС и Россией, - Макрон

Новина українською →
Франция, Суббота 03 июля 2021 02:00
Франция стремится к доверительным отношениям между ЕС и Россией, - Макрон Фото: Президент Франции Эммануэль Макрон (Chesnot/Getty Images)
Автор: Даша Харченко

Президент Франции Эммануэль Макрон заявил о стремлении Франции к установлению более доверительных отношений между ЕС и Россией. Об этом он сказал в ходе телефонного разговора с российским президентом Владимиром Путиным.

Об этом сообщает РБК-Украина со ссылкой на коммюнике Елисейского дворца.

Отмечается, что Макрон и Путин обсудили необходимость продолжения "структурированного диалога по стратегической стабильности на европейском континенте".

"Президент республики напомнил о стремлении Франции к установлению более доверительных отношений между Европейским Союзом и Россией", - отмечается в заявлении.

Также Макрон призвал Путина соблюдать заключенные ранее соглашения, которые должны позволить быстрый уход иностранных войск из Ливии.

Напомним, Владимир Путин во время телефонного разговора с Макроном пожаловался на Украину. По его словам, Киев "деструктивно действует" в вопросе урегулирования конфликта на Донбассе.

Читайте РБК-Украина в Google News
Владимир Путин Франция Эммануэль Макрон
NEWS
"Банальный чернушный миф": у Зеленского ответили на обвинения Лукашенко
"Банальный чернушный миф": у Зеленского ответили на обвинения Лукашенко
DAILY
На грани катастрофы. Что не так с экологией Донбасса и чем это грозит всей Украине
Анастасия Рокитнаредактор ленты новостей На грани катастрофы. Что не так с экологией Донбасса и чем это грозит всей Украине