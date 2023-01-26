Франція ще не вирішила щодо постачання Україні Leclerc, але вже вивчає допомогу з ППО, - МЗС

"Президент Еммануель Макрон доручив міністру оборони вивчити це питання (про передачу танків Leclerc, - ред.). На даний момент сказати, що жодного рішення ще не було ухвалено. Але жодне рішення не є неможливим", - заявила вона.

Міністр заявила, що наразі пріоритетом для України залишається придбання додаткових коштів ППО.

"Про це зокрема говорив учора міністр оборони України. Я думаю, що ми зі свого боку надамо відповідь на це прохання", - додала Колонна.

Нагадаємо, у Франції не виключають постачання винищувачів до України , але за умови, що це не призведе до ескалації війни.

Крім того, раніше у Франції офіційно оголосили про передачу Україні легких колісних танків AMX-10RC.

Раніше Макрон заявив, що не виключає постачання в Україну французьких танків Leclerc і назвав три умови для цього.

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