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Франція ще не вирішила щодо постачання Україні Leclerc, але вже вивчає допомогу з ППО, - МЗС

Фото: міністр закордонних справ Франції Катрін Колона (Getty Images)
Автор: Валерія Поліщук

Уряд Франції поки що не ухвалив рішення про передачу Україні танків Leclerc. Проте вже вивчає можливість допомоги із системами ППО.

Про це заявила міністр закордонних справ Франції Катрін Колонна, повідомляє РБК-Україна з посиланням на пресконференцію в Одесі.

"Президент Еммануель Макрон доручив міністру оборони вивчити це питання (про передачу танків Leclerc, - ред.). На даний момент сказати, що жодного рішення ще не було ухвалено. Але жодне рішення не є неможливим", - заявила вона.

Міністр заявила, що наразі пріоритетом для України залишається придбання додаткових коштів ППО.

"Про це зокрема говорив учора міністр оборони України. Я думаю, що ми зі свого боку надамо відповідь на це прохання", - додала Колонна.

Нагадаємо, у Франції не виключають постачання винищувачів до України , але за умови, що це не призведе до ескалації війни.

Крім того, раніше у Франції офіційно оголосили про передачу Україні легких колісних танків AMX-10RC.

Раніше Макрон заявив, що не виключає постачання в Україну французьких танків Leclerc і назвав три умови для цього.

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ФранціяВійськова допомогаВійна Росії проти України