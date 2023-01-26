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Франция еще не решила по поставкам Украине Leclerc, но уже изучает помощь с ПВО, - МИД

Фото: министр иностранных дел Франции Катрин Колонна (Getty Images)
Автор: Валерия Полищук

Правительство Франции пока еще не приняло решение о передаче Украине танков Leclerc. Однако уже изучает возможность помощи с системами ПВО.

Об этом заявила министр иностранных дел Франции Катрин Колонна, сообщает РБК-Украина со ссылкой на пресс-конференцию в Одессе.

"Президент Эммануэль Макрон поручил министру обороны изучить этот вопрос (о передаче танков Leclerc, - ред.). На данный момент сказать, что никакого решения еще не было принято. Но ни одно решение не является невозможным", - заявила она.

Министр заявила, что сейчас приоритетом для Украины остается приобретение дополнительных средств ПВО.

"Об этом, в частности, говорил вчера министр обороны Украины. Я думаю, что мы со своей стороны предоставим ответ на эту просьбу", - добавила Колонна.

Напомним, во Франции не исключают поставки истребителей в Украину, но при условии, что это не приведет к эскалации войны.

Кроме того, ранее во Франции официально объявили о передаче Украине легких колесных танков AMX-10RC.

Ранее Макрон заявил, что не исключает поставок в Украину французских танков Leclerc и назвал три условия для этого.

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