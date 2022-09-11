UA

News
+
-

Новости Украины
Местные выборы
Мир
Политика
Происшествия
Общество
Экономика
Финансы
Hi-tech
Энергетика
Транспорт
Спорт
Пресс-релизы

Коронавирус

Daily
+
-

Статьи
Интервью
Мнения
Лонгриды

Lite
+
-

Спецпроекты
Мода
Красота
Стиль жизни
Новости шоу-бизнеса
Афиша
Еда
Колонки

Styler
+
-

Жизнь
Персоны
Происшествия
Новости науки
Курьезы
Новости спорта
Телешоу
Фильмы и сериалы
Война
Нужна помощь

Auto
+
-

Мировой автопром
Авторынок Украины
Электромобили
Тест-драйвы
Законодательство
Технологии и инновации
Ретро
Курьезы
Лайфхаки

Realty
+
-

Новостройки
Вторичный рынок
Аренда
Загородная недвижимость
Коммерческая недвижимость
Город
Регионы
Точка зрения
Дизайн
Зарубежная недвижимость

Travel
+
-

Новости авиации
Отдых в Украине
Отдых за рубежом
Путеводители
Личный опыт
Уикенд
Дети
Обзоры
Война России с Украиной Зеленский заявления Донбасс новости Мариуполь новости Харьков новости Киев новости Переговоры России и Украины Беженцам Лица Войны

Франция и Румыния помогут Украине с экспортом зерна

Фото: Франция и Румыния помогут Украине с экспортом зерна (Getty Images)
Автор: Константин Широкун

Франция и Румыния завтра подпишут двухстороннее соглашение, которое должно облегчить экспорт зерновых из Украины сухопутными маршрутами.

Об этом заявил министр транспорта Франции Клеман Бон, сообщает РБК-Украина со ссылкой на Le Figaro.

"Завтра я подпишу соглашение с Румынией, позволяющее Украине вывозить еще больше зерновых", - сообщил французский министр.

По его словам, экспортируемые по суше зерновые из Украины пойдут в Европу и развивающиеся страны, особенно в Средиземноморье, которым они нужны для еды и практически для выживания.

Напомним, что 9 сентября в Африку прибыло очередное судно с украинским зерном в рамках "зерновой инициативы".

Также сообщалось, что месяц спустя после открытия "зернового коридора" более 50 судов ушли из портов Украины, помогая экспортировать более 1,2 миллиона тонн зерна и других продуктов питания.

Срочные и важные сообщения о войне России против Украины читайте на канале РБК-Украина в Telegram.

Читайте РБК-Украина в Google News
ФранцияРумыния